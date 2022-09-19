Karabük AK Parti Milletvekili Niyazi Güneş 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Karabük AK Parti Milletvekili Niyazi Güneş 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Niyazi Güneş, Sakarya Meydan Savaşı’nın hitamında; 19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’e “Gazi” unvanı verilişinin yıldönümü olduğunu, bu haftanın da ‘Gaziler Haftası’ olarak kutlandığını belirtti

Güneş mesajında, “Aziz milletimiz, tarihin her döneminde istiklal ve istikbalinin muhafazası için hiçbir fedakârlıktan kaçınmamış, bağrından çıkardığı şehit ve gazilerle kutlu varlığını bu zamana kadar devam ettirebilmiştir. Vatanımızın birliğini korumak, dirliğini sağlamak ve esenliğini devam ettirmek amacıyla; canlarından vazgeçmeye niyetlenmiş kahraman gazilerimizin ortaya koyduğu fedakârlıkların, her fırsatta hatırlanması ve hatırlatılması milli bir sorumluluk olarak görülmelidir. Dünle bugün arasında kurulabilecek kopmaz maddi ve manevi bağın, geleceğe vereceği güç, ancak şehit ve gazilerimizin kıymetinin bilinmesiyle sağlanabilecektir. Bin yıldır barış, kardeşlik ve huzur içinde yaşadığımız bu cennet vatanımız, bizlere aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin en kutsal emanetidir. Onlardan aldığımız güç ve ilhamla bu mübarek emanete kararlılıkla sahip çıkarak, birlik ve beraberliğimizi koruyarak, çocuk ve gençlerimize daha güzel bir hayat, daha müreffeh bir ülke bırakmak için milletçe sarsılmaz bir irade ile çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere; aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden muhterem gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Aziz vatanımızı parçalamaya, bağımsızlığımızı yok etmeye niyeti olanlara karşı yüksek bir milli şuurla mücadele etmiş ve halen hayatta olan bütün gazilerimizin Gaziler Günü’nü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadeleri yer aldı.