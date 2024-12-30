Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu’nda şampiyonluk mücadelesi veren Güneşspor, dün oynadığı maçta Gültepespor’u her iki yarıda attığı goller ile 2-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

Stat: Vali Muammer Güler Stadı

Hakemler: İsmail Sakar, İbrahim İmrağ, Mustafa Berat Küçük

Güneşspor: Aziz Çelik, Ramazan Başer, Hüseyin Saltık (Yunus Emre Yeşilbaş dk.80), Onur Kaan Ünal, Erdin Kaynar, Ahmet Korkmaz, Ayhan Kırbaş (Kemal Kargın dk.46), Osman Rızvan, Egemen Polat (Enes dk.70), Gökhan Yeşilbaş, Uğur Karahançer (Sait dk.82)

Gültepespor: Kürşat Bulut, Şeref Eren Ekiz, Yunus Daylak (Mustafa Gümüş dk.60), Ekber Kaan Çiçek, Engin Yakut, Tuhan Karadağ, O.Hasan (Dedehan Durmuş dk.60), Mesut Aktaş, Emir Duman (Mustafa Hasgül dk.65), Halis Barbaros, Emirhan Şükrü Uzun

Goller: Ayhan Kırbaş (dk.16), Ahmet Korkmaz (dk.90) (Güneşspor )