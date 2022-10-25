Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Gördes ilçesine bağlı Güneşli Mahallesinde yürüttüğü 27 milyon TL’lik yatırımında 170 bin metrekarelik üstyapı işine de başladı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Gördes ilçesine bağlı Güneşli Mahallesinde yürüttüğü 27 milyon TL’lik yatırımında 170 bin metrekarelik üstyapı işine de başladı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi ile köyden ve belde durumundan mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde çalışmalarına devam ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen altyapı çalışmaları ile Gördes ilçesine bağlı Güneşli Mahallesinde 25 kilometre içme suyu ana hat döşeme çalışmaları tamamlandı. 400 tonluk içme suyu deposu inşaatında sona gelinirken, 23 kilometre kanalizasyon hattı döşeme çalışmaları ise tüm hızıyla sürüyor.

27 milyon TL yatırım bedeli ile yürütülen projede 170 bin metrekarelik üstyapı çalışmasına da başlandı. Güneşli’nin de artık merkez mahallelerden farkı kalmayacak.