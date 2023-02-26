Diyarbakır’da deprem sonrası güneşli havayı gören vatandaşlar parklara akın etti. Aileleriyle birlikte güneşte dinlenen vatandaşlar pazarın keyfini çıkardı.

Diyarbakır’da deprem sonrası güneşli havayı gören vatandaşlar parklara akın etti. Aileleriyle birlikte güneşte dinlenen vatandaşlar pazarın keyfini çıkardı.

Merkezi Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin hissedildiği bölgelerden olan Diyarbakır’da Pazar günü açan güneşle beraber vatandaşlar parklara akın etti. Deprem stresini parkta atmak isteyen vatandaşlar güneş karşısında oturarak dinlendi. Güneşli havanın tadını çıkartan Yiğit Taha Hacıköylü, arkadaşlarıyla çay demleyerek oturduklarını kaydetti. Hacıköylü, “Okullar online oldu ailemizin yanına geldik, arkadaşlarımla buluştum. Havalar güzel çayımızı demledik keyfini çıkartıyoruz. 3 saat takılacağız. İnşalar kendilerini dışarıya attı, güzel bir gün” dedi.

Arkadaşlarıyla beraber güneşin tadını çıkarttığını kaydeden Barış Dulkadir, depremlerin çok etkisi olduğunu kafa dağıtmak için buraya geldiklerini belirtti. Piknik yapmaya geldiğini kaydeden Mehmet Selim Kadıoğlu, şehrin tekrardan kalkınmaya başladığını vurguladı. Kadıoğlu, “Arkadaşlarıma piknik yapmaya geldik, güneşli bir havaydı. Arkadaşım çay demledi, çevremizi temiz tuttuk insanlara çağrım piknik yaptıklarında çevreyi temiz tutmalı. Deprem canlı canlı yaşadık çok şükür atlattık, şehrimiz yeniden kalkınmaya başladı” diye konuştu.

Güneşin tadını çıkartmaya gelen İrem, Cemre, Sevim Can ise evde avize seyretmekten bıktıklarını ve korkudan evde duramadıklarını kaydetti.