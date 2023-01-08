Bolu’nun gözde turizm merkezi Gölcük Tabiat Parkı, kış aylarında güneşli havayı fırsat bilen tatilcilerin akınına uğradı.

Bolu’nun gözde turizm merkezi Gölcük Tabiat Parkı, kış aylarında güneşli havayı fırsat bilen tatilcilerin akınına uğradı.

"Bolu’nun incisi" olarak tabir edilen ve kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı, kış aylarında da tatilcilerin ilgi odağı oluyor. Hafta sonu güneşli havayı fırsat bilen tatilciler, doğayla iç içe zaman geçirmek için geldiği tabiat parkında yürüyüş yaparak, bol bol fotoğraf çektirdi. Piknik alanlarını dolduran bazı tatilciler, göl çevresinde golf araçlarıyla gezinti yaparak, güzel manzaranın tadını çıkardı. Öte yandan, gece saatlerinde eksi derecelere düşen hava sıcaklığı sebebiyle göl yüzeyinin bazı kısımları buzla kaplandı. Bolu Belediyesi ekipleri, göl çevresine ’Donmuş göl üzerine çıkmak tehlikeli ve yasaktır’ yazılı tabelalar yerleştirdi.

Hafta sonunu değerlendirmek için Bolu kent merkezinden Gölcük’e gelen Bayram Temizel, "Gölcük’e birkaç defa geldim, güzel bir yer. Bolu’nun en güzel yerlerinden bir tanesi. Çokça ziyaretçinin geldiği bir yer. Bende hafta sonunu değerlendirmek için geldim" dedi.