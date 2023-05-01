Bilecik’te dün oynanan Bölgesel Amatör Lig (BAL) maçında güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar yeşilik alanda kamp sandalyelerine oturarak maç izledi.

Şeyh Edebali Üniversitesi Stadı’nda Bilecik 1. Amatör Lig şampiyonu Söğütspor ile BAL temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü baraj maçında karşı karşıya geldi. Her iki takım taraftarları kendine ayrılan yeri tıka basa doldururken, maçı 2 bin 500 kişi izledi. Maçı bir de stat dışında izleyene taraftarlar oldu. Havanın güzel olmasını fırsat bilen taraftarlar stadın kale arkasında bulunan yeşillik alanda sere serpe maç seyrettiler. Kamp sandalyelerini alarak yeşillik alanda ayrıca bir tribün oluşturan birçok sporsever, hem güneşli havanın tadını çıkarttı hem de destekledikleri takımın maçını izledi. Zaman zaman stattan 1969 Bilecik Spor Kulübü taraftarları Belekoma Tayfa’nın tezahüratlarına karşılık veren vatandaşlar, maçın keyfini çıkardılar.