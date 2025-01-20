Eskişehir’de gün içinde etkisini gösteren ve 10 dereceye kadar çıkan sıcak havayla birlikte vatandaşlar ve turistler gondollara yoğun ilgi gösterdi.

Eskişehir’in sembollerinden biri olan Porsuk Çayı’ndaki gondollar, özellikle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Turistik bir aktivite olan gondol gezisi sırasında vatandaşlar, Eskişehir’i yansıtan en güzel fotoğrafları da çekme fırsatı da yakalıyor. Sıcaklıkların yükselmesi ve güneşli havanın kendini göstermesi sonrası Adalar’daki gondol seferlerine olan talep de arttı. Gün ortasında 10 dereceye kadar yükselen sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen Eskişehirliler ve Eskişehir ziyaretçileri, gondollarda yoğunluk oluşturarak günü güzel bir şekilde değerlendirmek istedi. Bu noktada gondol seferleri için bekleme noktalarında zaman zaman yoğunluk ve sıra oluştuğu görüldü.