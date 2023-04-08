Eskişehir’de güneşli havayı gören vatandaşlar parklara akın etti.

Tepebaşı ilçesi Sazova Mahallesi’nde bulunan, Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı, hafta sonu vatandaşların tercih noktası oldu. Parkta bulunan gemi ve Masal Şatosu önünde, vatandaşların sık sık fotoğraf çektirdiği gözlendi. Hafta sonunu fırsat bilen ve güneşli havanın tadını çıkarmak isteyen vatandaşların yanı sıra yerli ve yabancı turistler de, parkları gezdi. Hafta sonu havanın sıcak geçmesi beklenirken, ziyaretçi yoğunluğunun pazar günü de devam edeceği tahmin edildi.

Hafta sonunu Eskişehir’i gezerek değerlendirmek için İstanbul’dan arkadaşlarıyla gelen Alihan Çetiner, “İstanbul’dan arkadaşlarımla birlikte geldik. Eskişehir ile Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı’nı her zaman çok merak etmiştik. Bugün gelip gezmek nasip oldu. Eskişehir ve bu park gerçekten çok güzel bir yer. Bu ve benzeri parkların İstanbul’a da yapılmasını isterim. Bizim için çok verimli bir hafta sonu oluyor diyebilirim” dedi.