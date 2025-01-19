Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki Adagöl mesire alanı güzel havayı fırsat bilen vatandaşlarla doldu.

Kuşadası Belediyesi’ne ait Adagöl, doğayla iç içe huzurlu atmosferi ve piknik alanlarıyla yıllardır Kuşadalıların ve ziyaretçilerin vazgeçilmez adreslerinden biri olmaya devam ediyor. Hafta sonu güneşli ve 15 dereceyi bulan güzel hava, piknikçilerin yüzünü güldürürken, özellikle aileler Adagöl’ün eşsiz manzarasında keyifli anlar yaşadı.

Ziyaretçilerden Emirhan Yalçıntunç, “Burası çok güzel bir yer. Hafta sonları ailemle birlikte mutlaka buraya geliyoruz. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e böyle harika bir alanı halkın kullanımına kazandırdığı için teşekkür ederiz” dedi.

Adagöl, sadece doğal güzellikleriyle değil, düzenli ve bakımlı haliyle de ziyaretçilerin büyük beğenisini kazanıyor. Başkan Ömer Günel’in öncülüğünde Kuşadası Belediyesi’nin çevre düzenlemeleri ve alanı her geçen gün daha cazip hale getiren çalışmaları, Adagöl’ü Ege Bölgesi’nin en sevilen piknik alanlarından biri haline getirdi.