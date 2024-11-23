Denizli Büyükşehir Belediyesinin çalışan anneler ve ekonomik durumu iyi olmayan aileler için hazırladığı Güneşli Günler Çocuk Gelişim Merkezleri Karşıyaka, Selçukbey ve Pelitlibağ’da hizmet vermeye başladı. Çocuklarını Güneşli Günler Çocuk Merkezleri ile buluşturan veliler bu hizmetten büyük memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun çalışan anneler ve ekonomik durumu iyi olmayan aileler için söz verdiği kreşler hizmet vermeye başladı. Güneşli Günler Çocuk Gelişim Merkezleri adıyla açılan kreşler ilk etapta Karşıya, Selçukbey ve Pelitlibağ Mahallelerinde çocukları misafir etmeye başladı. Aktepe Mahallesi’nde hazırlanan tesiste ise kayıtların hala sürdüğü ve kısa süre içerisinde eğitim vermeye başlayacağı belirtildi. Çalışan anneler ve ekonomik durumu iyi olmayan ailelerin en fazla ihtiyaç duyduğu kreş sorununa çözüm olarak planlanan; Karşıyaka, Pelitlibağ ve Selçukbey Güneşli Günler Çocuk Gelişim Merkezleri yenilenen hizmet binaları ile çocukların güvenli, modern ve çağdaş bir eğitim ortamında bulunmalarına imkan sağlıyor. Güneşli Günler Çocuk Gelişim Merkezlerinde, çocukların güvenle vakit geçireceği, sosyal, zihinsel ve duygusal gelişimlerine katkı sağlayacağı bir eğitim gerçekleştiriliyor.

Veliler memnun, çocuklar mutlu

Geleceği aydınlatan minikleri Denizli Büyükşehir Belediyesi Güneşli Günler Çocuk Gelişim Merkezleri ile buluşturan veliler bu hizmetten büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek, Başkan Çavuşoğlu’na ve Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

“İyi ki böyle bir proje var”

Bu tarz bir proje olduğu için mutlu olduklarını ve çocuklarda güzel bir farkındalıklar gördüklerini belirten Sema Yıldız, “Böyle bir proje olduğu için çok mutluyuz. Çocuklarımız iyi ki buraya geliyor. Yeni başlamamıza rağmen çocuğumda çok güzel farkındalıklar görüyorum. Öğretmenlerimiz çok iyi herkesle ayrı ayrı ilgileniyorlar. İyi ki böyle bir proje var. Okul baştan yapılmış, özellikle çalışan anneler için eğitimin tam gün olması çok güzel. Başkanımıza çok teşekkür ederim” dedi.

“Bu tarz tesislerimizin sayısını artırmayı sürdüreceğiz”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, kenti daha iyi ve güzel bir geleceğe kavuşturmak için yola çıktıklarını belirterek, hemşehrilerine söz verdikleri kreş projesini hayata geçirdikleri için büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi. Özellikle çalışan anne ve ekonomik durumu iyi olmayan ailelere hizmet veren Çocuk Gelişim Merkezleri’nin kentte çok önemli bir ihtiyaca yanıt verdiğini kaydeden Başkan Çavuşoğlu, “Çalışan annelerimiz artık çocuklarını huzurla ve gönül rahatlığı ile Çocuk Gelişim Merkezlerimize emanet ediyor. Kreşlerimizle bir yandan annelerimizin ve evlatlarımızın yüzünü güldürürken öte yandan çağdaş ve eğitimli nesiller yetiştirilmesi için de katkı koyacağız ve bu tesislerimizin sayısını artırmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.