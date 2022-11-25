Antalya’nın tatil beldelerindeki Çıralı ve Olimpos plajında aniden bastıran dolu yağışı, sahili beyaza bürüdü. Güneşli havada mayolarıyla denize giren tatilciler bir anda dolu yağışını görünce neye uğradığını şaşırıp ağaç altlarına sığındı.

Antalya’nın tatil beldelerindeki Çıralı ve Olimpos plajında aniden bastıran dolu yağışı, sahili beyaza bürüdü. Güneşli havada mayolarıyla denize giren tatilciler bir anda dolu yağışını görünce neye uğradığını şaşırıp ağaç altlarına sığındı.

Öğle saatlerine kadar parçalı bulutlu güneşli havanın hakim olduğu Antalya’nın batı ilçelerinde, bir anda değişen hava tatilcileri hazırlıksız yakaladı. Çıralı ve Olimpos plajlarında deniz ve güneş keyfi yapan tatilciler, havanın bir anda kapanması ve ardından dolu yağışının meydana gelmesiyle neye uğradığını şaşırdı. Dolu yağışına maruz kalan tatilciler ağaçların altına sığınırken, yağış nedeniyle sahil tamamen beyaza büründü. O anları bölgedeki işletmeci Ziya Yavuz cep telefonuyla kayda aldı.

Sahil bembeyaz, deniz masmavi, harika bir görüntü var"

Sahildeki görüntüyü görünce çok şaşıranlardan Samet Solmaz "Önce bir anda yağmur başladı, ardından doluya dönüştü. Sanırım sadece buraya yağdı. Harika bir görüntü var. Yer bembeyaz, masmavi bir deniz. Tadını çıkartıyoruz" dedi.