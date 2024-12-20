Avrupa 2’ncisi olan buz pateni sporcusu Selin Eren, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ı ziyaret etti. Selin Eren, Muratpaşa Belediyesi’nin Antalya’nın ilk ve tek doğal buz pistinde başladığı artistik buz pateni serüveninde Avrupa’da gümüş madalya kazanarak şehrin gururu oldu.

8 yaşında, bir alışveriş merkezindeki yapay buz pistinde buz patenine adım atan Selin Eren, Antalya’da tesis eksikliği nedeniyle bu spor dalına devam edemedi. Ancak Muratpaşa Belediyesi’nin Çaybaşı Mahallesi’ndeki doğal buz pistini açmasıyla çocukluk hayalini gerçekleştirme fırsatı buldu.

2019’da antrenmanlara başlayan Selin, ilk olarak Yetişkinler Artistik Buz Pateni Şampiyonası’nda üçüncülük elde etti. Bu başarı, Antalya’nın “yaz kenti” olarak bilinen havasında, kış sporu alanında kazandığı ilk madalya oldu. Selin, daha sonra Slovenya’da düzenlenen International Swan Challenge yarışmasında 22 sporcu arasında gümüş madalyanın sahibi oldu ve Avrupa 2’nciliğine yükseldi.

Başkan Uysal’dan tebrik ve destek

Madalyalarıyla Başkan Ümit Uysal’ı ziyaret eden Selin Eren, Muratpaşa Belediyesi’nin buz pistinde başlayan kariyerinde elde ettiği başarıları paylaştı. Başkan Uysal, sporcuyu tebrik ederek şunları söyledi:

“Güneşin kenti Antalya’da, 12 ay açık olan buz pistimizden Avrupa dereceleri elde eden sporcuların yetişmesi bizleri çok gururlandırıyor. Selin, azmi ve başarısıyla hepimize ilham oldu.”

Antalya’nın doğal buz pisti

450 metrekarelik alan üzerine kurulu doğal buz pisti, Muratpaşa Belediyesi’nin Teneffüs Park içinde yer alıyor. Hem çocuklar hem yetişkinler için buz pateni ve buz hokeyi gibi kış sporlarının eğitimlerinin verildiği pistte, uzman eğitmenler eşliğinde çalışmalar yapılıyor. Aynı anda 60 kişinin kullanımına uygun olan tesis, Antalya’da kış sporlarının yeni merkezi haline geldi.