Trabzonspor’un sezon başında kadrosuna kattığı İngiliz orta saha oyuncusu John Lundstram, çok yönlülüğüyle teknik heyetin en güvendiği isimlerden biri haline geldi. Farklı mevkilerde görev yapan deneyimli futbolcu, takımın jokeri oldu.

Bordo-mavili ekipte normalde ön libero ve orta saha pozisyonlarında forma giyen 30 yaşındaki Lundstram, savunma hattındaki sakatlık ve cezalar nedeniyle stoper mevkisinde de görev aldı. Teknik Direktör Şenol Güneş’in en güvendiği isimlerden biri olan İngiliz futbolcu, istikrarlı performansıyla dikkat çekiyor.

20 maçta 3 farklı pozisyonda görev yaptı

Trabzonspor formasıyla bu sezon Süper Lig’de 20 maça çıkan Lundstram, bu karşılaşmaların 12’sinde ilk 11’de yer aldı. İngiliz futbolcu, 7 maçta ön libero, 7 maçta orta saha ve 6 maçta ise stoper olarak sahada görev yaptı.

Savunma ve orta saha hattında gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Lundstram, top dağıtımı ve savunmadaki sakinliğiyle takımına önemli katkılar sundu. Tecrübesiyle ön plana çıkan futbolcu, özellikle stoper olarak oynadığı karşılaşmalarda defanstaki kritik müdahaleleriyle teknik ekibin güvenini kazandı.

Gol yollarında da etkili

Sezonun ikinci yarısında yoğun maç temposu göz önüne alındığında, Lundstram’ın çok yönlülüğünün Trabzonspor için önemli bir avantaj sağlaması bekleniyor. Teknik Direktör Şenol Güneş’in kritik hamlelerinde öne çıkan Lundstram, Eyüpspor ile oynanan karşılaşmada takımına galibiyeti getiren golü kaydederek ligdeki gol sayısını 2’ye çıkardı.