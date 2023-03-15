Eskişehir’de güneşli havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar Porsuk Çayı’nda gondol sefası yaptı.

Son birkaç gündür Eskişehir’de etkisini sürdüren yağış ve soğuklar bugün yerini güneşli havaya bıraktı. Bazı vatandaşlar özellikle öğle saatlerinde 16 dereceye kadar varan sıcak havayı fırsat bilerek Porsuk Çayı’nda gondol keyfi yaptı. Birçok vatandaş, Porsuk Çayı’ndaki bu keyifli turlarının fotoğraflarını çekerek yaşadıkları mutluluğu hem ölümsüzleştirdiler, hem de sosyal medya hesaplarından paylaştılar.