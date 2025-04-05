Nisan ayının ilk günlerinde havanın serin olmasına aldırmayıp, havanın güneşli olmasını fırsat bilen Bursalılar nefes almak için çocuklarını alarak Mudanya sahil Bulvarını doldurdular.

9 günlük tatilin son günlerinde havanın serin olmasına rağmen, güneşli olmasını fırsat bilen günübirlikçiler, bahar havası tadında

soluğu Mudanya’da aldı. Sahil Bulvarında adeta adım atacak yer kalmadı. Çocuklarıyla beraber gezerken denize olta atıp balık tutmaya çalışanlardan, çocuklarını oyun parklarında eğlendirmeye çalışan aileler hallerinden oldukça mutlu görünüyorlardı. Çay

bahçelerini dolduranlar nefis deniz manzarası karşısında çaylarını yudumlarken balıkçılara uğrayıp balık alanlar evlerine eli boş dönmek istemedi. Akşam karanlığına kadar sahilde bir hafta sonu geçirmenin keyfini süren Bursalılar, "Böylesine güzel bir hava kaçırılmazdı dediler"