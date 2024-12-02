Kepez Belediyesi, Güneş Mahallesi’nde ıslah çalışmasını tamamladığı Ay Deresi’nin görüntü kirliliğinin olduğu çevresini; yürüyüş yolunun, bitki ve ağaç dikiminin yer aldığı projesiyle yemyeşil bir yaşam bahçesine dönüştürüyor.

Kepez Belediyesi, Güneş Mahallesi’nde su taşkınlarının yaşandığı, ikinci el eşya satışı pazarının kaldırılmasının istendiği bölgeye, planlı bir şehir tasarımı kazandırıyor.

Değişim çalışması, 6051 ile 6053 sokaklar arasında kalan yaklaşık 9 bin 450 metrekarelik (m2) alanı kapsıyor. Bu alan, ilçenin doğu bölgesinde yağmur suyunun tahliyesinde önemli bir paya sahip olan Ay Deresi’nin başladığı yer olarak biliniyor. Burada uzunluğu 225 metre (m), genişliği 4 m olan drenaj kanalı hattı inşa edildi. Bu kanal ile derenin kapalı olan yatağı açılmış oldu. Bu yatırım, bölgedeki su taşkını önlemek amacıyla yapıldı.

Güneş’e 6 bin 381 metrekare yeşil alan

Kepez Belediyesi, Ay Deresi’nin Güneş Mahallesi bölümünün çevresini de, imar planındaki kullanımına uygun şekilde yeşil alan olarak düzenlenerek hem taşınmaz üzerindeki görüntü kirliliği gideriliyor hem de bölge sakinlerinin burada kurulan ikinci el eşya pazarının kaldırılması isteği karşılanıyor. Düzenleme ile bölge, 6 bin 381 metrekare yeşil alana kavuşuyor.

11 çeşit bitki ve ağaç dikildi

Park alanının toprak tesviye, aydınlatma ve sulama altyapı, ağaç, bitki dikimi ile çim tohumu ekilmesi işleri tamamlandı.

Yazın toz, kışın çamur olan alan, 11 çeşit ağaç ve bitkinin dikimiyle yemyeşil bir bahçe oluyor. İçerisindeki mevcut ağaçlarının korunduğu park arazisine; nar, cam, ficus, sığla, keçiboynuzu, zakkum, biberiye, pikan cevizi, fırça çalısı, ruella, Japon gülü, zeytin, turunç gibi ağaç fidanları ve bitkiler dikildi.

Sağlıklı yaşam için yürüyüşü yolu

Düzenleme kapsamında park içerisinde 1000 metrekare alanda 450 metre uzunluğunda ve 2 metre genişliğinde yürüyüş yolu inşa edildi. Park düzenlemesinin, oturma mobilyaları, çocuk oyun parkı ve açık hava spor aletlerinin montajının yapılmasıyla bu ay içerisinde tamamlanacağı bildirildi.

Fen İşleri Müdürlüğü, 14 gecekondu binası işgalinin kaldırıldığı alandaki 6053 Sokak’ın kapalı olan 10 metre genişliğindeki 260 metrelik bölümünü açtı. Sathi asfaltı dökülen sokakta, parke kaldırım çalışması da tamamlandı.

Derenin üzerine yaya ulaşımı için köprü de inşa edildi.