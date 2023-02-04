İki takımın futbolcuları ile hakemler de ısınma öncesi sahaya çıkarak zemini kontrol ettiler.

Süper Lig’in 23. haftasında Sivasspor, Beşiktaş’ı konuk edecekken Sivas 4 Eylül Stadyumu’ndaki zeminin son durumu merak ediliyordu. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da mücadele öncesi bu konuyu merakla Sivas 4 Eylül Stadyumu’nun zeminine çıktı. İki deneyimli teknik adam, stadyum zemininde incelemelerde bulundu. Güneş ile Çalımbay, zemin hakkında bilgi aldıktan sonra soyunma odasına ilerledi.

Süper Lig’in 23. haftasında Sivasspor Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda Beşiktaş’ı konuk edecek. Karşılaşmanın hemen öncesinde Rıza Çalımbay ve Şenol Güneş, sahaya çıkarak zemini inceledi.

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