Bilecik’te yazdan kalma bir günü gören vatandaşlar parklara akın etti.

Hava sıcaklığının 17 ile 20 derece arasında değiştiği şehirde güneşli hava gün boyu etkili olurken, vatandaşlar parklara akın etti. Mart ayında ilk haftasında hava sıcaklığının eksi derecelere düşmesinin ardından güneşi gören Bilecikliler güneşli havanın keyfini çıkardı. Yoğunluğun yaşandığı Tevfikbey Caddesi’nde bulunan Atatürk Parkı’nda ise çocukların bir kısmı gönlünce eğlenirken diğer kısmı açık havada ders çalışmayı tercih etti. Evde bunalan engelli ve yaşlı vatandaşlar da dışarıda yakınlarıyla vakit geçirdi.