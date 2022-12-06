AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Türkiye Varlık Fonunun KARDEMİR’in 50 milyon 294 bin 346 liralık hisse almasının kentteki sanayinin gelişmesini ve yatırımların artmasını sağlayacağını belirtti.

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Türkiye Varlık Fonunun KARDEMİR’in 50 milyon 294 bin 346 liralık hisse almasının kentteki sanayinin gelişmesini ve yatırımların artmasını sağlayacağını belirtti.

Milletvekili Niyazi Güneş, Türkiye Varlık Fonunun (TVF) KARDEMİR’in toplamda 50 milyon 294 bin 346,76 lira nominal değere sahip hissesini pay başına 13,05 liradan satın alması üzere yapılan anlaşmaya ilişkin değerlendirmede bulundu. Türkiye’nin ilk demir çelik fabrikasının 85 yıl önce temellerinin atılmasıyla adı duyulduğunu ve o dönemde 13 haneli bir mahalleyken zamanla kente dönüşen Karabük’ün ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdürdüğünü ifade eden Güneş, "3 Nisan 1937 tarihinde Karabük’te inşa edilen ve 1939 yılında işletmeye alınan demir çelik fabrikamız, uzun yıllar boyunca ülkemizdeki endüstriyel atılımlara öncülük etmiş, Türk sanayisinin öncüsü ve okulu olmuştur. Karabük, başta çelik olmak üzere makine ve aksamları, mobilya, kâğıt ve orman ürünleri, hazır giyim, elektrik ve elektronik ürünleri sektörlerinde ülke ekonomisine ciddi katkı sağlamaktadır. Kentin ihracatının yüzde 85’ini çelik sektörü oluşturmaktadır. Bu nedenle Kardemir Karabük’ün bir marka değeri, binlerce vatandaşımıza ekmek kapısı sağlayan, ağır sanayimizin gözde kuruluşlarındandır. Yeni kurulacak organize sanayi bölgeleriyle de ülkemiz ekonomisine katkı sunmaya devam edecektir" dedi.

Güneş, TVF’nin KARDEMİR hisselerini alma noktasında yaptığı anlaşmayla ilgili olarak da "Bilindiği üzere Türkiye Varlık Fonu, toplamda 50 milyon 294 bin 346 liralık Kardemir hissesi almak için anlaşmaya varmış bulunmaktadır. Şüphesiz bu durum Karabük ilimizin sanayisinin gelişmesi ve Karabük iline yapılacak yatırımların artması, ilimizdeki istihdama katkı sağlama bağlamında bölge insanımız tarafından memnuniyetle karşılanmıştır" ifadelerini kullandı.