Ordu’nun Altınordu ilçesinde, dünya genelinde yaşanan güneş tutulmasını izleyenler hayrete düştü.

Ordu’nun Altınordu ilçesinde, dünya genelinde yaşanan güneş tutulmasını izleyenler hayrete düştü.

Ordu’da Altınordu ilçesinde bulunan Züver Kaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi özel eğitim sınıfında okuyan öğrenciler saat 12.40 ile 15.05 arasında gerçekleşen güneş tutulmasını izlemek için Tayfun Gürsoy Parkı’nı tercih etti.

Özel eğitim sınıfı öğrencileri güneş tutulmasını iğne deliği projektörü yaparak izlediler. Güneş tutulmasını kendi yaptıkları ürün ile izleyen öğrenciler farklı bir deneyim kazanmış oldu.

Sınıf öğretmenleri ise yaptıkları iğne deliği projektörü ile güneş tutulmasının daha net görüldüğünü ifade ederek öğrencilere güneş tutulmasını bu şekilde göstererek mutlu olduklarını belirttiler.