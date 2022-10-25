Yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar’da güneş tutulması vatandaşlar tarafından izlendi.

Yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar’da güneş tutulması vatandaşlar tarafından izlendi.

Güneş tutulmasının başladığı 13.00 saatlerinden itibaren kentteki bazı vatandaşlar güneş gözlükleri ile güneş tutulmasını izledi. Fotoğrafçılarında ilgisini çeken güneş tutulmasının yüzde 50’ye geldiği sıralarda kent merkezi bankalar caddesinde görüntüler alındı ve sosyal medyalardan paylaşımlar yapıldı. Okullarda ise öğretmenler gözetiminde öğrencilere güneş gözlükleri ile güneş tutulması izletildi.