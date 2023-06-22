Muş’ta fabrika gibi çalışan ve çatısına kurulan güneş enerjisi panelleri ile kendi elektriğini üreten okulun çatısında yangın çıktı. Güneş panellerinin bir kısmı yanarak kullanılmaz hale geldi.

Merkez Hürriyet Mahallesi’nde bulunan ve güneş enerjisi paneli sayesinde kendi elektriğini üretebilen 4 katlı Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların 112 acil çağrı merkezine haber vermesi ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını 1,5 saatlik bir çalışma sonucunda kontrol altına aldı. Ayrıca Muş Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA’da olay mahallinde hazır bulunduruldu.

Yangının çıktığı okula gelen Muş Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, gazetecilere yaptığı açıklamada yangının kontrol altına alındığını belirterek, “Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizin B Blok çatısında yaklaşık 18.00 sularında henüz tespit edemediğimiz bir nedenle çatıda yangın çıktı. Yangın zamanında kontrol altına alınarak soğutma çalışması sürdürülmektedir. Allah’a şükür yangın çatıda başlayıp çatıda son buldu. Sınıfımıza, okulun diğer bölümlerine yangın geçmeden kontrol altına alındı. Ben emeği geçen başta Muş Belediyesine ve ekiplerine teşekkür ediyorum. Okulumuzun A blokunda GES var. Ürettiğimiz enerjiyi satıyoruz. B blokta panel daha az. Henüz tespit edemedik ama GES panellerimizde zarar gördü. İnşallah bunları da onaracağız, okulumuzu tekrar eğitim öğretim sezonuna hazırlayacağız” dedi.

Muş Emniyet Müdürü Engin Kaloğu’nun da geldiği yangın bölgesinde polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.