Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Güneş Mahallesi sakinleri ve esnafına verdiği sözü tuttu. Uzun süredir bozuk olan, bölgenin en hareketli yerlerinden 5821 numaralı sokak üzerinde, yer yer çökmüş ve kırılmış olan kilitli parke taşları sökülerek sıcak asfalt serimi için hazırlık yapıldığı belirtildi.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Güneş Mahallesi sakinleri ve esnafına verdiği sözü tuttu. Uzun süredir bozuk olan, bölgenin en hareketli yerlerinden 5821 numaralı sokak üzerinde, yer yer çökmüş ve kırılmış olan kilitli parke taşları sökülerek sıcak asfalt serimi için hazırlık yapıldığı belirtildi.

Sadece birkaç ay içerisinde onlarca mahallede sıcak asfalt ve soğuk asfalt kaplama çalışması yapan Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Güneş Mahallesinde de hummalı bir çalışma başlattı. Yer yer zarar gören, çukurlar, tümsekler, kırık ve yarıklar oluşan, bu nedenle de vatandaşların yoğun şikayetine konu olan 5821 sokakta yenileme çalışması hız kazandı. Birçok esnafın faaliyet gösterdiği, ayrıca araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu sokakta, geçmiş yıllarda döşenen ancak zaman içinde büyük zarar gören kilit parke taşları iş makineleri yardımıyla sökülüyor. Gelecek hafta içerisinde de sıcak asfalt serimine başlanarak mahalle sakinlerinin yıllardır yaşadığı çilenin sona erdirileceği belirtildi.

Cuma günleri bölgede kurulan semt pazarı nedeniyle insan ve araç yoğunluğunun daha da arttığı bölgeyi ziyaret eden Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, sokağın durumu nedeniyle şikayetlerle karşılaşmıştı. Bunun üzerine Başkan Gültak, sokağın en kısa sürede yenilenmesi için ilgili birimlere talimat verdiği aktarıldı.

Hazırladığı plan ve program çerçevesinde harekete geçen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de bölgede çalışma başlattı. İş makineleri yardımıyla yer yer çöken, tümseğe dönüşen veya kırılıp yarılan sokaktaki kilitli parke taşlarının söküm işlemi başlatıldı. Söküm çalışmasının bitmesinin ardından Güneş Mahallesinin araç ve insan kalabalığı açısından en yoğun yerlerinden biri olan 5821 sokakta sıcak asfalt serimi gerçekleşecek.

Yıllardır çilesini çektikleri sokakta başlayan yenileme çalışmalarını memnuniyetle karşılayan Güneş Mahallesi Muhtarı Nezir Elçi, mahalle sakinleri ve özellikle sokak üzerinde faaliyet gösteren esnaf ve minibüs şoförleri, şikayetlerini en kısa sürede çözüme kavuşturan Başkan Gültak ve Fen İşleri ekiplerine teşekkür etti.