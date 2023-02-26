Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in planlı, kurallı ve kimlikli bir kent hedefiyle başlattığı Güneş Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nde hak sahiplerine ait konutların yer aldığı 4 blokta betonarme ve karkas imalatları tamamlandı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in planlı, kurallı ve kimlikli bir kent hedefiyle başlattığı Güneş Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nde hak sahiplerine ait konutların yer aldığı 4 blokta betonarme ve karkas imalatları tamamlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki ANTEPE A.Ş. tarafından yürütülen Güneş Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nde, 211 hak sahibine verilecek 8 bloktan oluşan 335 konutun inşaatı büyük bir hızla sürüyor. Projede öncelikli olarak hak sahiplerine verilecek konutların bulunduğu 4 blokta betonarme ve karkas imalatları tamamlandı. Hummalı bir çalışmanın yürütüldüğü bloklarda duvar imalatları yüzde 90 oranında ulaştı. Kaba inşaatın tamamlandığı bölümlerde mekanik, elektrik ve ince işçilikler başladı. Ayrıca alan içinde yer alan 18 bölümden oluşan ticari blokta tüm imalatlar tamamlanarak iskân aşamasına geldi.