Bakımı iyi yapılmış bir cildin güneşe karşı savunmasının yüksek olduğunu belirten cilt uzmanı Ahmet Akın, güneş lekelerinin oluşmaması için yapılması gerekenleri ve güneş lekelerinden kurtulmanın yollarını anlattı.

Bakımı iyi yapılmış bir cildin güneşe karşı savunmasının yüksek olduğunu belirten cilt uzmanı Ahmet Akın, güneş lekelerinin oluşmaması için yapılması gerekenleri ve güneş lekelerinden kurtulmanın yollarını anlattı.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte insanların güneşe maruz kalama süreleri de arttı. Güneş koruyucu kullanmadan uzun süre güneşin altında kalmak cilt lekeleri, cilt kuruluğu, kızarıklık gibi birçok sorunu doğuruyor. Uzmanlar bakımı iyi yapılmış bir cildin güneşe karşı savunmasının arttığını belirtirken, güneş ışınları nedeniyle ciltte oluşabilecek sorunlara karşı yapılması gerekenleri anlattı. Phanes Beauty Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akın, özellikle yaz aylarında bakımı iyi yapılmayan ciltlerin güneşe karşı savunmasız kaldığını ve bu durumunda cildi olumsuz etkilediğini söyledi. Akın, “Özellikle leke yatkınlığınız varsa, yaz öncesi derinizi besleyin, vitamin enjeksiyonları, PRP uygulamaları, Somon DNA uygulamaları derinizi besleyecek ve cildinizin savunmasını daha da arttırarak güçlendirecektir. Mevcut lekeleriniz varsa da bazı deri yüzeyini soymayan lazerler tedavileriyle ile baskılanabilir. DNA hasar oluşumunu engelleyen bazı kremlerin, güneş koruyucu öncesi kullanılması sizi dış etkenlere karşı daha iyi koruyacak ve cildinizi besleyecektir. Bu arada cildinizde sadece güneş lekeleri oluşmaz. Yaş ilerledikçe beliren ve büyüyen kahverengi lekeler, gebelikte oluşan lekeler, akne olarak bilinen sivilce izleri de genetik geçmişten gelen cilt lekeleri arasında yer alır” dedi.

Cilt lekelerinin, tedavi süresinin uzunluğu ve tedavi sonrasında yüksek nüks oranları nedeniyle tedavi süreci yorucu olduğuna değinen Akın, “Lekenin oluşumunda pek çok mekanizma yer aldığı için tedavide de birkaç farklı yöntem var. Dermo kozmetik kaliteli kremleri kombine etmek gerekli, lekeli bireylerde lekenin kişi üzerinde negatif psikolojik ve sosyolojik etkileri bulunuyor. Hastaların psikolojik olarak hassas oldukları bu dönemde sosyal medya ve internette abartılı vaatlere kanmama konusunda dikkatli olmaları gerekiyor. Bir hasta leke ile karşımıza geldiğinde dermatolojik muayenede ilk olarak lekenin nedenini, derinliğini, geçmişini ve türünü tespit etmek, tedavinin ilk ve en önemli basamağı. Bazı lekelerde deriye rengini veren melanosit hücrelerinde artış olduğu için sadece kremlerle geçmesi mümkün olmuyor. Bu hastalarda mutlaka lazer tedavi sistemleri kullanılmalı. Fakat gebelik lekesi gibi hücre artışı olmadan sadece leke pigmentinin arttığı durumlarda krem tedavilerini öneriyoruz. Bu sebeple leke türünü tanımlamak tedavinin ilk ve en önemli basamağı olacaktır” diye konuştu.