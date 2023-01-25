AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, İsveç’te Kur’an-ı Kerim’in yakılması olayının düşünce özgürlüğü ile bağdaştırılmasına tepki gösterdi.

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, İsveç’te Kur’an-ı Kerim’in yakılması olayının düşünce özgürlüğü ile bağdaştırılmasına tepki gösterdi.

İsveç’te Türk Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakılacağının öğrenilmesi üzerine İsveç’in Ankara Büyükelçisi’nin Dışişleri Bakanlığına çağrılarak gerekli ikazların yapıldığını belirten Güneş, "Türk Dışişleri yetkililerinin tüm uyarılarına rağmen, maalesef İsveç makamları tarafından izin verilmiş, Türk Büyükelçiliğinin önünde polis koruması altında söz konusu nefret suçunun işlenmesine müsaade edilmiştir" dedi.

İsveç’in, bütün uyarılara rağmen Türkiye’ye yönelik provokatif terör eylemlerine izin vermeye devam ettiğini ifade eden Güneş, "2 hafta önce yine Stockholm’de terör yandaşlarının Türkiye aleyhine gösteri yapmasına izin vermişlerdir. Stockholm Büyükelçiliğimiz önünde Kur’an-ı Kerim’e yönelik alçakça eyleme izin vererek İsveç yönetimi suç ortağı olmuştur. Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e yapılan bu hakareti lanetliyorum. Türkiye’yi ve tüm İslam alemini hedef alan eylemlere izin veren İsveç makamlarını kınıyorum, kabul edilemez bu hatadan bir an evvel dönmeye davet ediyorum" diye konuştu.

"İslam düşmanlığı söz konusu olunca hemen düşünce özgürlüğü diyorlar"

Türk milletinin hiçbir dinin kutsallarına hakaret edilmesini tasvip etmeyen, hoşgörü ve tolerans geleneğinden geldiğini aktaran Güneş, "Bu bağlamda İncil’e, Tevrat’a ve diğer dinlerin kitaplarına veya kutsallarına hakaret edilmesini lanetliyoruz. İsveç Parlamentosu önünde birisi İncil yakmak için izin istese veya İsveç’teki İsrail Büyükelçiliğinin önünde birisi Tevrat yakmak için izin istese acaba demokrasi ve düşünce özgürlüğü deyip onlara da izin verecekler mi? Elbette ki izin vermezler. Başka bir dinin kutsal kitabının yakılmasına izin vermezler. Maalesef Kur’an-ı Kerim ve İslam düşmanlığı söz konusu olunca hemen ifade ve düşünce özgürlüğü diyorlar. Bu yapılan Kur’an-ı Kerim’e yönelik alçakça bir nefret suçudur" şeklinde konuştu.

"İsveç hükümetinin derhal gereğini yapması ve bütün insanlıktan özür dilemesi gerekir" diyen Güneş, "Müslümanları hedef gösteren ve kutsal değerlerimize hakaret eden İslam düşmanı provokatif eyleme ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Bu aşağılık eylem, aynı zamanda İslam düşmanlığının, ırkçı ve ayrımcı akımların, Avrupa’da ulaştığı kaygı verici seviyesinin bir başka göstergesidir. İsveç makamlarını bu nefret suçunun failleri hakkında gerekli işlemleri yapmaya, tüm ülkeleri ve uluslararası kuruluşları İslam düşmanlığına karşı somut tedbirler almaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

İsveç’in NATO üyeliğinin bu şartlar altına TBMM’nin onayından geçmeyeceğini kaydeden Güneş, şunları söyledi:

"Dinimize, dilimize, kutsal değerlerimize, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimize, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a saygısızlığın muhakkak bir karşılığı olmalıdır. Stockholm’de Büyükelçiliğimiz önünde Kur’an-ı Kerim’e yapılan insanlık dışı saldırı kabul edilemez. İsveç’teki Kur’an-ı Kerim yakılma skandalının ardından bu kez de Hollanda’da Kur’an-ı Kerim yırtılarak Müslümanlar hedef alınmıştır. Avrupa’da, Türk ve Müslüman düşmanları, Anayasa gereği ülkelerinde yaşayan Müslümanları sokağa dökerek hata yapmalarını bekliyorlar. Sadece Türk milletini değil, milyarlarca Müslümanı incitecek bu saygısızlığın amacını da hedefini de iyi biliyoruz."