Farklı sektörlerden ve şehirlerden birçok fabrikanın çatısına güneş enerji santrali kuran CW Enerji, Bursa Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir fabrikanın çatısını güneş panelleri ile donatmaya başladı.

Farklı sektörlerden ve şehirlerden birçok fabrikanın çatısına güneş enerji santrali kuran CW Enerji, Bursa Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir fabrikanın çatısını güneş panelleri ile donatmaya başladı.

CW Enerji CEO’su Volkan Yılmaz, “İş birliğimiz çerçevesinde fabrikanın çatısına 2,138 MWp GES projemizin uygulaması başladı. Bir firmayı daha güneş enerjisi ile tanıştırdığımız ve çevreye verdiğimiz önemi bir kez daha gösterdiğimiz için mutluyuz” dedi.

Yılmaz, bu çerçevede Bursa’da hizmet gösteren bir fabrika ile de iş birliği yaptıklarını ifade ederek, “İş birliğimiz çerçevesinde fabrikanın çatısına 2,138 MWp GES projemizin uygulaması başladı. Bir firmayı daha güneş enerjisi ile tanıştırdığımız ve çevreye verdiğimiz önemi bir kez daha gösterdiğimiz için mutluyuz” dedi.

Daha temiz bir dünyaya katkı

Güneş enerjisi teknolojilerinin ekonomiye olduğu kadar çevreye de faydalı olduğuna dikkat çeken Yılmaz, “Son yıllarda küresel ısınma en çok duyduğumuz şeylerden bir tanesi. Dünyamız ciddi bir küresel ısınma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir doğa bırakmak istiyorsak yenilenebilir enerji kaynaklarının daha fazla kullanılması gerekiyor. Yenilenebilir enerji kaynakları arasında da güneş enerjisi her geçen gün hem insan hem de çevre için daha önemli bir rol oynuyor. CW Enerji olarak, yapmış olduğumuz güneş enerjisi yatırımları ile daha temiz, daha yaşanabilir bir dünya bırakmaya katkı sağlıyoruz. Firmalar da kurdukları güneş enerji santrali sayesinde elektrik üreterek hem elektrik maliyetini düşürüyor hem de ağaçların kesilmesine engel olarak doğayı korumuş oluyor” diye konuştu.