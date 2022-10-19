CW Enerji, AR-GE sonucu geliştirdiği ürünleri 15. EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı’nda tanıttı.

CW Enerji, AR-GE sonucu geliştirdiği ürünleri 15. EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı’nda tanıttı.

Sektörleri ile ilgili hemen her etkinlikte aktif olarak yer almaya devam ettiklerini belirten CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen 15. EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı’nda platin sponsor olduklarını ve fuarda AR-GE çalışmaları sonucu geliştirdikleri ürünleri sergilediklerini söyledi. Sarvan, son teknoloji ile ürettikleri birbirinden değerli ürünlerin ziyaretçilerin ilgisini çektiğini ifade ederek, “Dünyanın dört bir yanına ihraç ettiğimiz yenilikçi çalışmalarımızı fuarda katılımcılarla bir araya getirdik. Standımıza ilgi yoğundu” dedi.

Fuarın oldukça verimli geçtiğini dile getiren Sarvan, birçok iş görüşmesi gerçekleştirdiklerini kaydetti.

“Yeni iş bağlantıları kurduk”

Firmanın CEO’su Volkan Yılmaz da, fuara uzman geniş bir kadro ile katıldıklarını belirterek, “İki katlı dev standımızda sektör paydaşlarımız ile bir araya geldik. Dünyanın pek çok ülkesinden gelen ziyaretçilerle yeni iş bağlantıları kurduk. Ürünlerimiz ziyaretçilerimizin beğenisini topladı. Standımıza üç gün boyunca

ziyaretçilerin yoğun ilgisi vardı. Sektörün öncü firması olarak bu tür etkinliklerde etkin bir şekilde yer almaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, fuar çerçevesinde gerçekleştirilen seminerde güneş enerjisi sektörü hakkında bilgiler verdi. Yoğun bir ilginin olduğu seminerin ardından 15. EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı’na katkılarından dolayı Tarık Sarvan ve Volkan Yılmaz’a teşekkür plaketi takdim edildi.

İki yeni fuara katılım

Öte yandan, CW Enerji 17-20 Ekim tarihleri arasında Libya’da düzenlenecek olan “Construction EXPO 2022” ile yeni elektrikli araç şarj istasyonları markası CV Charging Vehicles ile de 26-28 Ekim tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek “EVCHARGE Show” fuarına katılacak. Firma fuarlarda en son teknoloji ile geliştirdiği ürünlerini katılımcılarla bir araya getirecek.