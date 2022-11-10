Yüzde 85 hibe ile Adıyaman’a kazandırılan Güneş Enerji Santralinin ihalesi yapıldı.

Yüzde 85 hibe ile Adıyaman’a kazandırılan Güneş Enerji Santralinin ihalesi yapıldı.

Adıyaman Belediyesi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın faydalanıcısı olduğu Avrupa Birliği fonlarından sağlanan IPA 2018 Güneş Enerji Santrali yapım işi için ihalesinin Ankara’da yapıldığını müjdeleyen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 1 megavatlık GES projesinin şehre hayırlı olmasını diledi. Başkan Kılınç, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Merkezi İhale ve Finans Biriminde yapılan ihaleye Adıyaman Belediyesi’ni temsilen komite üyesi olarak seçilen İnşaat/Jeoloji Yüksek Mühendisi Abdurrahman Bölücü’nün katıldığını ve bu ihale çerçevesinde Adıyaman Belediyesinin yüzde 85 oranında hibe katkısı almış olduğunu söyledi.

Başkan Kılınç, "Yenilebilir enerji kaynakları ile belediyemiz enerji problemini çözmek için büyük adım daha attı. Emeği geçen herkese şehrim ve hemşerilerim adına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.