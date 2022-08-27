Aydın’ın Kuyucak ilçesinde 4 yıl önce faaliyete geçen 2 adet Güneş Enerji Sanrali’nin "GES" geliri borçlu belediyenin kasasını doldurdu, belediyenin borçları sıfırlandı.

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde 4 yıl önce faaliyete geçen 2 adet Güneş Enerji Sanrali’nin "GES" geliri borçlu belediyenin kasasını doldurdu, belediyenin borçları sıfırlandı.

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, bir taraftan proje üretirken diğer yandan belediyeyi borç batağından çıkardı. 2018 yılında yapılan Güneş Enerji Santrali’nden (GES) elde edilen yıllık yaklaşık 13 milyon TL’lik gelir sayesinde Kuyucak 2023’e borçsuz bir şekilde girecek.

Ortaya koyduğu hizmetlerle 30 bin kişilik ilçeyi daha yaşanabilir bir kente çeviren Ertürk, AK Parti Belediyeciliğinin farkını göstermeye devam ederken diğer taraftan da belediyenin kasasını dolduruyor. Çalışanlarının maaşını ödemekte bile zorlanan belediyeyi 2014 yılında devralan Ertürk, ortaya koyduğu verimli projelerle borçlu belediyeyi görev yaptığı 2 dönemde düzlüğe çıkardı.

Güneşten yıllık 13 Milyon TL gelir

Çok sayıda proje ve yatırıma imza atan Başkan Ertük ve ekibi, sosyal belediyeciliğin örneklerini sergilemesinin yanında belediyeye katkı sağlayacak projelerle de göz dolduruyor. Kurtuluş Mahallesi’nde 2018 ylında kurulan Güneş Enerjisi Santrali ile toplamda 2,3 megavatlık elektrik üreten Kuyucak Belediyesi’nin, yıllık 13 milyon TL gelir kaynağı oluşturduğunu ifade eden Başkan Ertürk, “Bu yatırım, Kuyucak’ın yarınlarını kurtardı. Bir yandan hizmet üretip diğer taraftan borç ödeyen Kuyucak Belediyesi yeni yıla borçsuz girecek” dedi. Başkan Ertürk, bu gibi projelerden elde edilen gelirle birlikte 2023’ün Ocak ayında Kuyucak Belediyesi’nin tamamen borçsuz hale geleceğini belirterek, “Geçen ay baktığımızda AYDEM’e 680 bin lira fatura kesmişiz. Artık GES’ten güzel bir gelir elde ediyoruz. Bu gelirle ne yapıyoruz? Kuyucak’ımızın gençlerine yatırım yapıyoruz, halkımıza yatırım yapıyoruz. Kuyucak Belediyesi geçmişe yönelik ne kadar borcu varsa bunları kapattı. 2014 yılında borçla devraldığımız belediye şimdi şaha kalkıyor. Yılbaşından sonra daha büyük yatırımlara yöneleceğiz” dedi.