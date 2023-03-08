AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, 8 Mart dünya kadınlar gününü kutladı.

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, 8 Mart dünya kadınlar gününü kutladı.

Milletvekili Güneş, Türk tarihinde kadının daima etkin ve önemli rol üstlendiğini söyledi.

‘Emekleri, sevgi dolu yürekleri ve fedakarlıklarıyla dünyayı güzelleştiren, insanlığın umudunu yeşerten kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun’ diyen Güneş, “ Türk tarihinde kadın daima etkin ve önemli rol üstlenmiştir. Kurtuluş Savaşı’nda vatanın bağımsızlığı için cesurca cepheden cepheye koşan Türk kadını, Cumhuriyetimizin kuruluşundan sonra toplumsal hayatın her alanında yerini almıştır. Ülkemizde, kadınların haklarına geçmişten bu yana önem verilmiş olup, son yıllarda kadın erkek fırsat eşitliğinin pekiştirilmesi ve kadın haklarının geliştirilmesi konusunda önemli adımlar atılmıştır. Bu bağlamda; Anayasamızın 10. maddesine “Kadın ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür.” ibaresi eklenmiş, Ülkemiz özellikle fırsat eşitliği konusunda birçok ülkeye de örnek teşkil olabilecek duruma gelmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle yaşamımızın her anında varlıklarıyla onurlandığımız, eğiten, yetiştiren, yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren; ailenin ve toplumun temel taşı annelerimizin, şehit ve gazilerimizin eş ve annelerinin, üreten, emek veren, dünyayı sevgi ile dolduran tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum” ifadelerine yer verdi.