Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Kadir Güneş de, taziye mesajı yayınlayarak, "Başkanımıza Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Camiamızın başı sağ olsun" dedi.

Başkan Büyükkılıç ve Başkan Çopuroğlu’na ulaşım brifingi

Başkan Büyükkılıç ve Başkan Çopuroğlu’na ulaşım brifingi

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