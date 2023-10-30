İşadamı Bilal Günebakan’ın oğlu Ramazan ile Nizip’in köklü ailelerinden Emin Altınbaş’ın kızı Mutlu Nur, muhteşem bir düğünle hayatlarını birleştirdi.

Bir otel’de düzenlenen düğün organizasyonunda sahne alan Türk sanat müziği sanatçı Aslı Hünel, konuklara rüya gibi bir gece yaşattı. Sahne dekorundan, genel tasarıma kadar tüm ince detayların düşünüldüğü organizasyonda, halay için piste çıkan konuklar sahneye sığmadı. Ünlü sıra gecesi organizasyonu Mehmet Sıraç ve ekibinin de yer aldığı düğün adete bir şölene döndü. Şehir dışından da çok sayıda misafirin katıldığı düğünde davetliler unutulmaz bir gece yaşadı.

Bilal Günebakan ile ağabeyi 18. dönem milletvekili Ahmet Günebakan’ın misafirlerle yakından ilgilendiği organizasyon, davetlilerden tam not aldı.

Düğünün sonunda yaptığı konuşmada, mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan misafirlere teşekkür eden Bilal Günebakan, çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi.