Ardahan, dün gece yarısından itibaren etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Kent merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Ardahanlılar, Perşembe sabahına kar yağışıyla uyandı. Dışarı çıkan kent sakinleri, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi. Belediye ve Karayolları ekipleri, yolların ulaşıma kapanmaması için temizlik çalışmalarına başladı.

Baharı beklerken kar sürpriziyle karşılaştıklarını söyleyen vatandaşlar, "Kar sürprizi ile karşılaştık. Bu dönemde yağan karla birlikte doğadaki karla kaplı alanlar da erimeye başlar. Bu kar yağışının sonu bahardır" dedi.

Öte yandan, Ardahan-Posof-Türkgözü yolundaki 2 bin 540 rakımlı Ilgar Geçidi’nde ve Ardahan-Şavşat-Artvin yolundaki 2 bin 640 rakımlı Sahara Geçidi’nde ulaşım güçlükle sağlanıyor. Yetkililer; tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı özellikle sürücülerden dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.