Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’un Almanya’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik yaptığı açıklamayı kınayan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, "Zulmün karşısında duran, mazlumun yanında yer alan tek lider Recep Tayyip Erdoğan’dır" dedi.

Almanya’da Türkiye tarafından kırmızı bültenle aranan Muhammed Yakut ile bir araya gelen CHP İstanbul Milletvekilinin kendini aciz duruma düşürdüğünü belirten Abbas Gündüz, "Cemal Enginyurt hakkında savcılarımız harekete geçmeli, fezleke hazırlanıp dokunulmazlığın kaldırılarak yargılanması gerekmektedir. Devletimizin cesur yürekli savcılarını göreve davet ediyoruz. Bugün Türkiye’nin her alanda güçlenmesi, mazlumların sesi olması ve milletimizin refahı için gece gündüz demeden çalışan bir lidere karşı yapılan bu çirkin söylemler, sadece milletin iradesine duyulan hazımsızlığın bir göstergesidir. Bizler biliyoruz ki, zulmün karşısında duran, mazlumun yanında yer alan asıl lider Recep Tayyip Erdoğan’dır. Türkiye’yi her türlü baskıya, tehdide ve küresel oyunlara karşı dimdik ayakta tutan Cumhurbaşkanımıza karşı yapılan bu hadsiz çağrılar, milletimizin vicdanında asla karşılık bulmayacaktır. Cemal Enginyurt dönme dolap gibi dönek, geçmişini inkar eden, fırıldaklığın zirvesine oturan, duruşu olmayan, omurgasızlıkta sınır tanımayan dün dövdüklerine bugün itibar gösteren biridir. Cemal Enginyurt ve onun gibi siyasi rant peşinde koşanlar şunu iyi bilmelidir ki Recep Tayyip Erdoğan dün olduğu gibi bugün de yarın da milletine hizmet etmeye devam edecektir" diye konuştu.