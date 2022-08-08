Elazığ’da gündüz vakti alkol alan ve direksiyon başına geçen sürücü, yaya halindeki bir kadına çarptı. Yayaya çarpan sürücünün 305 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Elazığ’da gündüz vakti alkol alan ve direksiyon başına geçen sürücü, yaya halindeki bir kadına çarptı. Yayaya çarpan sürücünün 305 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza, merkeze bağlı Nailbey Mahallesi Yeşildere Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gündüz vakti alkol alan ve zil zurna sarhoş olan M.Ö., direksiyon başına geçti. 21 ACA 668 plakalı otomobili ile sokak üzerinde ilerleyen alkollü sürücü, yolda yürüyen bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Araçtan inen alkollü sürücü, oluşan tepkiler üzerine polis ekipleri tarafından tekrar araca bindirildi. Aracın içerisindeki alkol şişeleri görüntüye yansırken sürücü daha sonra polis aracına alındı. Polis ekiplerinin alkometre ile ölçüm yaptığı sürücü 305 promil alkollü çıktı. Ehliyetine el konan sürücü, polis merkezine götürüldü.

Sürücü hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.