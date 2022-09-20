Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, 11-17 Ekim tarihleri arasında yapılacak olan ‘Gençlik Günleri’ etkinlikleri çerçevesinde bir dizi sportif etkinlik düzenleyecek. Şampiyon olmak için takımını kur sloganı ile basketbol ve voleybol turnuvalarının yapılacağı etkinlikler için son başvuru tarihi 9 Ekim olarak belirlendi.

Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, 11-17 Ekim tarihleri arasında yapılacak olan ‘Gençlik Günleri’ etkinlikleri çerçevesinde bir dizi sportif etkinlik düzenleyecek. Şampiyon olmak için takımını kur sloganı ile basketbol ve voleybol turnuvalarının yapılacağı etkinlikler için son başvuru tarihi 9 Ekim olarak belirlendi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün gençlere verdiği sözü yerine getirmek için 11-17 Ekim tarihlerinde düzenlenecek ‘Gençlik Günleri’ sadece konser etkinlikleri ile sınırlı kalmayacak. Düzce Gençlik Günleri, konser serisinin yanı sıra birçok sosyal kültürel ve sportif etkinliklere de ev sahipliği yapacak.

Kültür İşleri Müdürlüğü’nün organizasyonu ile bir hafta boyunca kent meydanında her akşam ünlü bir ismi gençlerle buluşturacak olan Düzce Belediyesi, gençleri birçok sportif etkinlikle buluşturacak. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün hazırlıklarına devam ettiği spor etkinlikleri ile Düzceliler bir dizi sportif faaliyetle hem eğlenecek hem de spor yapma imkanı bulacak.

Müdürlük, ‘Şampiyon Olmak İçin Takımını Kur’ sloganıyla 2x2 Voleybol turnuvası ile 3x3 basketbol turnuvası ve bireysel üçlük yarışmalarıyla heyecanı doruğa çıkartacak aktiviteler düzenleyecek. Ayrıca; mini golf, ayak bilardosu, cornhole, dart, ayak tenisi ve bocce gibi farklı spor dallarıyla da Gençlik Günlerine ayrı bir hava katılacak.