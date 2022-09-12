Denizli’de, Merkezefendi Belediyesi ve hayırsever iş birliğiyle, Muratdede Mahallesi’ne kazandırılan Osman Aydınlı Gündüz Bakımevinde eğitim başladı.

Denizli’de, Merkezefendi Belediyesi ve hayırsever iş birliğiyle, Muratdede Mahallesi’ne kazandırılan Osman Aydınlı Gündüz Bakımevinde eğitim başladı.

Eğitime yönelik destekleriyle adından sıkça söz ettiren Merkezefendi Belediyesi’nin kreşlerinde ilk ders zili çaldı. Sevindik Mahallesi’nden sonra Muratdede Mahallesi’ne kazandırılan Merkezefendi Belediyesi Osman Aydınlı Gündüz Bakımevi hizmete açılarak eğitime başladı. Dört sınıfın açıldığı gündüz bakımevinde, 86 minik öğrenci eğitim görecek. Çocukların gelişimine katkıda bulunmak, ilköğretime hazırlamak ve çalışan kadınların çocuk bakımına destek olmak amacıyla ilçeye kazandırılan ikinci gündüz bakımevinin ilk eğitim gününe Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan da katılarak minik öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Başkan Doğan, geleceğin teminatı olan çocuklara desteklerini her zaman sürdüreceklerini söyledi.

“Eğitime yatırım her zaman önceliğimiz”

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, önceliğin her zaman eğitim olduğunu belirtti. Hem minik öğrencilere hem de ailelerine destek olmak için gündüz bakımevlerinin sayısını artırmak istediklerini söyleyen Başkan Doğan, “Muratdede Mahallemize kazandırdığımız kreşimizde ilk günün heyecanını yaşıyor, Merkezefendi Belediyesi olarak eğitimin her zaman rahat koşullarda gerçekleşmesi için çalışıyoruz. İlçemize kazandırdığımız ve kazandıracak olduğumuz gündüz bakımevlerinde çocuklarımız çağdaş, donanımlı ve ferah bir ortamda vakit geçirecek. Hem bizlerin hem de ailelerin içi bu yönde çok rahat. Eğitimde fırsat eşitliği yaratmaya devam edeceğiz” diye konuştu.