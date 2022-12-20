Kütahya Belediyesi bünyesinde faaliyetlerine devam eden Gündüz Bakım Çocuk Evi’nde Yerli Malı Haftası kutlandı.

Kütahya Belediyesi bünyesinde faaliyetlerine devam eden Gündüz Bakım Çocuk Evi’nde Yerli Malı Haftası kutlandı.

Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası olarak kutlanan Yerli Malı Haftası’nda Kütahya Belediyesi Gündüz Bakım Çocuk Evi’ndeki minikler, velilerinin ve kendilerinin hazırladığı ürünler ile farklı bir gün yaşadı.

Belediye Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Keziban Çolak ve öğretmenlerinin nezaretinde Yerli Malı Haftası’nı kutlayan minik öğrencilere haftanın önemi anlatıldı.