Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan antrenör Canan Sever, gündüz 300 sporcuya futbol eğitimi verirken, akşam ise aile marketlerinde kasiyerlik gibi birçok işi yaparak adeta erkeklere taş çıkartıyor.

Kars’ta 4 yıllık eğitimini tamamlayan Canan Sever, daha sonra memleketi Yüksekova ilçesine geldi. Hem beden eğitimi öğretmeni hem de antrenör olan Canan Sever, Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde açtığı kursla 300 öğrenciye eğitim vermeye başladı. Antrenör olan Sever, gündüzleri 300 öğrenciye akşam saatlerine kadar eğitim verirken, akşam saatlerinde ise aile marketlerine giderek esnaflık yapıyor.

Antrenörlük görevinin yanında iş yerinde kasiyer, raf düzeltme, temizlik, sipariş götürme gibi birçok işi yaparak erkelere adeta taş çıkartan Canan Sever, “Kars’ta 4 yıllık eğitimimi tamamladıktan sonra memleketim Yüksekova’ya geldim. Bende mesleğimi değerlendirmek için Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde kurs açarak 300 öğrenciye eğitim vermeye başladım. Eğitimlerimiz gayet güzel gidiyor, öğrenciler de memnun. Özellikle bayan sporcular yer alıyor. Bu da ayrı bir güzellik katıyor. Tek amacım, bizim burada öğrencileri geleceğe hazırlamaktır” dedi.

Antrenörlük görevini tamamladıktan sonra eve gittiğini ve biraz dinlendikten sonra aile marketine geçtiğini söyleyen Sever, “Markete geçtiğimde kasiyerlik, raf düzeltme, temizlik, sipariş götürme ve bunun yanında birçok iş yaparak aileme destek oluyorum. Gündüzleri antrenörlük yaparken, akşamları da esnaflık görevimi yapıyorum. Mesleğimi, işimi seviyorum ve zevkle yapıyorum” ifadelerini kullandı.