Antalya Büyükşehir Belediyesi, “Yerelden Kalkınma Projesi” ile tarımsal üretimin artarak devam etmesi için desteklerini sürdürüyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Gündoğmuş’un Pembelik Mahallesi’ne sulama borusu desteğinde bulunuldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi, “Yerelden Kalkınma Projesi” ile tarımsal üretimin artarak devam etmesi için desteklerini sürdürüyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Gündoğmuş’un Pembelik Mahallesi’ne sulama borusu desteğinde bulunuldu

Eskiyen ve zamanla işlevini yapamaz hale gelen borular nedeniyle sulamada sorun yaşayan Gündoğmuşlu üreticilere Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden sulama borusu desteği geldi. Sulama ile ilgili yaşadıkları sıkıntıları Büyükşehir Belediyesi’ne ileten Gündoğmuş’un Pembelik Mahallesi’ndeki üreticilere Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 1000 metre sulama borusu hibe edildi.

Boruların montajı yapılıyor

Borular mahalle muhtarına teslim edilirken Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgeye gönderilen kepçe ile boruların kanalları kazılıp montajı gerçekleştiriliyor. Pembelik Mahalle Muhtarı Muzaffer Doğaner, su ile ilgili bir sıkıntıları olmadığını ancak sulama borularının eski olduğunu bu yüzden verimli sulama yapamadıklarını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e yaptıkları müracaatın ardından boruların geldiğini söyleyen Muhtar Doğaner, “Daha önce suyumuz vardı ama borular çalışmaz hale gelmişti. Kırık borulardan su az geliyordu. Boruları Büyükşehir sayesinde yeniledik. Muhittin Başkanımıza teşekkür ederiz. Şimdi daha rahat ve verimli şekilde sulama yapabileceğiz” dedi.