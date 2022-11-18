İzmit’te bulunan Gündoğdu Mahallesi’ne lavanta bahçesi yapılıyor. Bin 850 lavantanın dikileceği bahçenin vatandaşların uğrak mekanları arasında yer alması planlanıyor.

İzmit’te bulunan Gündoğdu Mahallesi’ne lavanta bahçesi yapılıyor. Bin 850 lavantanın dikileceği bahçenin vatandaşların uğrak mekanları arasında yer alması planlanıyor.

İzmit Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi’nin çehresini değiştirecek lavanta bahçesi yapımına başladı. Şehit Fatih Duman Sokak’ta bulunan 6 bin 593 metrekarelik bölgeye yapılan lavanta bahçesinde ziyaretçiler için de her şey düşünüldü. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bin 750 metrekarelik alana bin 850 lavanta dikecek. Ekipler ayrıca, 6 gölgelikli oturma alanı ve her biri 7,5 metrekare alana sahip 2 oval pergola, ahşap köprü ve 4 fotoğraf alanı oluşturacak.