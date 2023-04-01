AK Parti Karabük Milletvekili aday adaylarından Hüseyin Gündoğdu, adaylığını açıkladığı andan itibaren il ve ilçelerde çarşı pazar gezerek vatandaşın derdini dinliyor.

AK Parti teşkilatının çeşitli kademelerde görev yaparak 22 yıllık siyasi bilgi, birikim ve tecrübesi ile Karabük’e hizmet etmek için yola çıkan Hüseyin Gündoğdu’ya vatandaşın gösterdiği ilgi de her geçen gün artıyor.

İl merkezi ve ilçelerde çarşı pazar gezerek vatandaşla birebir temas halinde olan Gündoğdu, her kesimi kucaklayarak istek ve taleplerin yanı sıra Türkiye yüzyılı içersinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’ye destek istedi.