Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi eski Başhekimi Prof. Dr. Fuat Gündoğdu’nun babası Hacı Suat Gündoğdu hakkın rahmetine kavuştu.

Baba Gündoğdu’nun cenazesi bugün cuma namazına müteakip Narmanlı Cami’inde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

Cenaze namazına Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlker Şimşek, Emniyet Müdürü Levent Tuncer, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Sözbilir ve Prof. Dr. Hüseyin Özer, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, ETSO Başkanı Saim Özakalın, ETB Başkanı Hakan Oral, ERÇİMSAN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, siyasi parti ve STK temsilcileri, Atatürk Üniversitesi ve ETÜ akademik personeli, iş insanları ve yakınları katıldı.