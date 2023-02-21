Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, öğrencilere nasihatte bulunarak, “Sabırla, inatla, azimle çalışarak başarıya ulaşabilirsiniz” dedi.

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, öğrencilere nasihatte bulunarak, “Sabırla, inatla, azimle çalışarak başarıya ulaşabilirsiniz” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Gün, eğitime verilen zorunlu aranın ardından ikinci dönem ders zilinin çalması ile birlikte okul ziyaretlerine kaldığı yerden devam ediyor. Bu çerçevede Milli Egemenlik Anadolu Lisesi konferans salonunda 12. sınıf öğrencileri ile bir araya gelen Gün, dayanışma ve kardeşlik ruhuna vurgu yaptıktan sonra herkesin üzerine düşen en büyük sorumluluğun daha çok çalışmak olduğunu ifade etti.

Gün, destekleme yetiştirme kursu (DYK) katılımlarına gerekli özenin gösterilmesini belirterek öğrencilerin sabırla, inatla, azimle çalışarak başarıya ulaşabileceklerini belirtti.