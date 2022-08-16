Menteşe Belediyesi sorumluluk alanında bulunan 675 Bin Metrekare yeşil alanı arıtılmış su ile sulayarak günlük 10 Bin ton su tasarrufu sağlıyor.

Menteşe Belediyesi sorumluluk alanında bulunan 675 Bin Metrekare yeşil alanı arıtılmış su ile sulayarak günlük 10 Bin ton su tasarrufu sağlıyor.

Menteşe Belediyesi atık suların yeniden kazanılmasına yönelik projesi ile ilçedeki park ve yeşil alanların tümünü arıtılmış su ile sulayarak ciddi miktarda su tasarrufu yaparken uygulama ile aynı zamanda belediye bütçesi ve işgücü konusunda da kazanç sağlanıyor.

İklim değişikliği ile su yönetimi ve su tasarrufunun günümüzde çok önemli bir hale geldiğini ifade eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Muğla Büyükşehir Belediyesi Arıtma Tesisinde atık suların yeniden kazanılmasına yönelik projenin hayata geçirilmesiyle, Menteşe ilçemizde park ve yeşil alanlara sulama hattı çekilerek bu alanlar arıtılmış su ile sulanmaya başlanmıştı. Günümüzde su kaynaklarının azalması, ekolojik dengenin değişimi, artan nüfus, suyun bilinçsiz kullanılması maalesef ki su oranlarında ciddi bir azalmaya neden oldu. Bu nedenle bizde belediye olarak ilk günden itibaren suyumuzu ölçülü ve tasarruflu kullanmaya çalışıyoruz. İlçemizdeki yeşil alan ve parklarımızı arıtılmış su ile sulayarak sudan büyük ölçüde tasarruf ediyoruz. Menteşe Belediyesi olarak kaynaklarımızın verimli kullanılması konusunda hassasiyet göstermeye, su yönetimine ve tasarrufuna yönelik uygulamalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

Menteşe’de kişi başına 5,6 metrekare yeşil alan düşüyor

Başkan Gümüş, parkların özellikle yaz aylarında vatandaşların keyifle vakit geçirebilecekleri, sosyal alanlar olduğunu ve bu nedenle Menteşe’de yeşil alan miktarını arttırdıklarını da kaydederek, “Parklarımız ve yeşil alanlarımız sadece çocuklarımıza yönelik değil, her yaştan vatandaşımıza hizmet eden önemli alanlardır. Vatandaşlarımız buralarda sosyalleşir, sohbetini eder, dinlenir ve keyifli vakit geçirir. Bu yüzden İlçemizdeki parklarımızı ve yeşil alanlarımızı arttırmaya çalışıyoruz. Menteşemizde kişi başına düşen yeşil alan miktarımızı 5,6 metrekareye çıkardık. Bu oranla kişi başına düşen yeşil alan miktarında üst sıralarda bulunuyoruz” dedi.