ZEYNEP GÜL YILMAZ: "BUGÜN BİZİM BAYRAMIMIZ"

Ak Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz , "Türkiye Cumhuriyeti 'nin kuruluşunun 98. yıl dönümünde Cumhuriyet Bayramımızı onurla kutluyorum" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti 'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayınlayan Ak Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıl dönümü. Bugün bizim bayramımız. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin Kurucusu başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi, gazilerimizi şükranla minnetle yad ediyorum. Aziz milletimizin Cumhuriyet Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.