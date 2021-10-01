YİK BAŞKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK HAYATINI KAYBETTİ

Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk 09.00 sularında hayatını kaybetti. Ambulans uçakla 13 Eylül'de İstanbul'dan Ankara Şehir Hastanesi'ne nakledilen Asiltürk'ün, doktorlar tarafından yapılan tetkikler sonucu zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı yaşadığı belirlenmişti. Edinilen bilgiye göre, Asiltürk'ün koroner arter hastalığı sebebiyle vefat ettiği öğrenildi. Hastaneye, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Saadet Partili yöneticiler gelerek Asiltürk'ün ailesine başsağlığında bulundu.

Asiltürk'ün kalp krizi nedeniyle vefat ettiğini aktaran Sağlık Bakanı Koca, “Bir süredir Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi edilen milli görüş hareketinin önemli ismi Oğuzhan Asiltürk Beyefendiyi kaybetmiş bulunuyoruz. Ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum. İnançlı ve samimi biriydi. Özellikle son dönemde koroner arter rahatsızlığı ve kalp yetersizliği tanıları ile takip ediliyordu. Sabah 09.00 sonrasında Asiltürk'ü kaybetmiş bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'ya yöneltilen Asiltürk'ün aşı olmadığı iddialarına ise bu gibi bilgileri hasta yakınlarının rızası olmadan söylemeyi doğru bulmadığını belirtti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: 'SİYASİ TARİHİMİZİN ÖNEMLİ İSİMLERİNDENDİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün vefat haberini aldığımız, Milli Görüş Vakfı ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı, siyasi tarihimizin önemli isimlerinden, çok kıymetli ağabeyimiz Oğuzhan Asiltürk'e Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Mekanı cennet olsun"

MHP lideri Bahçeli: “Milli Görüş'ün kurucularından Oğuzhan Asiltürk'e Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum”

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün 86 yaşında hayatını kaybetmesine ilişkin başsağlığı dilediği bir paylaşım yaptı. Bahçeli, Asiltürk'ün Türk devlet ve siyaset hayatının muhterem isimlerinden birisi olduğunu ifade ederek, “Aynı zamanda Milli Görüş'ün kurucularından ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten Oğuzhan Asiltürk'ün vefatından büyük bir üzüntü duyduğumu bilhassa ifade etmek isterim” dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, şunları kaydetti:

“Ebediyete irtihal eden Merhum Oğuzhan Asiltürk'e Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, saygıdeğer ailesine, Saadet Partisi camiasına, sevenlerine ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, ruhu şad, kabri nur olsun.”

CHP lideri Kılıçdaroğlu, SP lideri Karamollaoğlu'na başsağlığı diledi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün vefatı nedeniyle, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu telefonla aradı. Oğuzhan Asiltürk'e Allah'tan rahmet dileyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, Milli Görüş camiasına da başsağlığı dileklerini iletti.