YEREL YÖNETİMLER VE KADIN ÜRETİCİ PAZARLARI PANELDE KONUŞULDU

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Yerel Yönetimler ve Kadın Üretici Pazarları” konulu panele konuşmacı olarak katıldı.

Mezitli Belediyesi ve Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Bölümü tarafından gerçekleştirilen panelin moderatörlüğünü Prof. Dr. Sevgi Tüzün Rad yaparken, Başkan Tarhan’ın yanı sıra Prof. Dr. Erkan Aktaş da konuşmacı olarak yer aldı. Mezitli Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen panelde kadın üretici pazarlarının kuruluş öyküsü, çalışması, dünya şampiyonluklarına giden süreç ve uygulamada yaşanan aksaklıklar konuşuldu.

Prof. Dr. Erkan Aktaş, kırsal bölgelerde üretim yapan üreticilerin pazara ulaşmasıyla ilgili dünya genelinde ve ülkemizde yapılan uygulamaları aktarırken, “2006 yılında yaptığım araştırma ile cinsiyet ayrımı olmadan köydeki üreticilere pazar oluşturmak adına bir proje geliştirmiştim. Mersin’e geldiğimde Mezitli Belediyesinin böyle bir modeli uygulamaya başladığını görünce hemen dahil olmak istedim. Kadınların da bu işi sahiplenmesiyle çok güzel ve model olacak bir proje ortaya çıktı” dedi.

Mezitli’de 9 farklı kadın üretici pazarında 800 kadının bulunduğu bilgisini veren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise “Ziraat mühendisiyim ve yüksek lisans tezimi demokratik halk kooperatifçiliği alanında yaptım. Belediye Başkanı olduktan sonra da üreten kadınların emeklerinin değerlendirilebilmesi amacıyla kadın üretici pazarlarını hayata geçirdik. Kadınlarımızın yakaladığı başarı onları uluslararası bir üne kavuşturdu. İki kez dünya şampiyonluğu kazandırdı. Biz bu kadınlarımızın öykülerini İpek Ongun’un yazdığı ‘Zoru Başaranlar’ kitabı ile herkese ulaştırmayı başardık. Üreticiden tüketiciye doğrudan daha ucuz, daha taze, daha organik ürün sunarken aynı zamanda pazarda yer alan kadınlarımızın sosyal, siyasal ve toplumsal alanlarda daha fazla yer bulmasına yol açtı. Kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızla, şehirde yaşayan vatandaşlarımızın bir araya gelmesi ve kaynaşmasını sağladı. Kadınlarımız ulusal kanallarda canlı yayınlara çıktı, başta Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile mitinglerde konuşmacı olarak yer aldı” diye konuştu.

Kadınları çeşitli sivil toplum kuruluşlarının ve kurumların da desteğiyle çeşitli sağlık taramalarından ve eğitimlerden de geçirdiklerini ifade eden Tarhan, “Bundan sonraki aşama kadın üretici pazarlarımızın kooperatifleşmesi olmalıdır. Kadınlarımız kendi yönetimlerini oluşturarak kadın üretici pazarlarını başka bir boyuta taşımalılar. Belediyenin desteği olmadan pazarın devamını sağlamalılar. Ancak henüz kendileri bunun onlara neler kazandıracağı konusunda yeteri kadar istekli değiller. Sadece kadın üretici pazarları ile değil bunun yanında Mezitli Solinova Üretici Kadın Kooperatifimizle de çok önemli yol kat ettik. Daha fazla kadınımızın üretim içerisinde yer almasının yanında en büyük kazançlarımızdan birisi de Kent İçi Tarım Projemizle yüzlerce dönüm boş arsayı bina yapılıncaya kadar üretime kazandırmış olduk” şeklinde konuştu.

Katılanların soru ve görüşlerinin paylaşıldığı panelde Başkan Tarhan’a katkıları nedeniyle teşekkür plaketi verildi.