YENİŞEHİR ZÜBEYDE ANAOKULUNDA COŞKULU BAYRAM

Mersin Yenişehir İlçesi Zübeyde Anaokulu öğrencileri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliğinde , Bayramın coşkusunu doyasıya yaşadılar.

Yenişehir İlçesi Zübeyde Anaokulu öğrencileri Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98.Yıl dönümünü okul bahçesinde düzenlenen törenle kutladılar. Okul İdarecilerinin , öğretmenlerinin ve velilerin de katıldığı törende öğrenciler şiirler okudular , marşlar , şarkılar ve türküler söylediler , dans ettiler. Cumhuriyet coşkusunun zirveye çıktığı törende minik yürekler tören alınındaki öğretmenlerine ve ailelerine duygu dolu anlar yaşattılar.